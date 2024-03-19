Первый российский грузовой электромобиль начал тестирование в аэропорту Пулково

Опубликовано 19 марта 2024, 22:50
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Первый российский грузовой электромобиль начал тестирование в аэропорту ПулковоГрузоподъемностью до 1 тонны
На площадке аэропорта Пулково началось тестирование первого отечественного грузового электромобиля от EVM PRO. В рамках месячных испытаний автомобиль будет использоваться для перевозки наземного оборудования на аэродроме. Представители аэропорта подчеркнули, что Пулково активно внедряет инновационные решения, направленные на устойчивость и технологическую независимость.
Директор по наземному обслуживанию управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Павел Кушниренко отметил экологичность и экономичность электротранспорта, отметив снижение затрат на его обслуживание почти в два раза.
Созданный на базе шасси «УАЗ Профи», электрогрузовик имеет грузоподъемность до 1 тонны, может проехать на одном заряде до 300 км и достигает максимальной скорости 120 км/ч. Ресурс батареи составляет около 750 тыс. км пробега, а полная зарядка занимает всего 2 часа.
По словам генерального директора компании-разработчика «ЭМ Рус» Ильи Рашкина, более двух третей комплектующих производятся в России, что гарантирует высокое качество и надежность работы автомобиля на сложном объекте, каким является аэропорт.