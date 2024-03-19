Первый российский грузовой электромобиль начал тестирование в аэропорту Пулково

Директор по наземному обслуживанию управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Павел Кушниренко отметил экологичность и экономичность электротранспорта, отметив снижение затрат на его обслуживание почти в два раза.

Созданный на базе шасси «УАЗ Профи», электрогрузовик имеет грузоподъемность до 1 тонны, может проехать на одном заряде до 300 км и достигает максимальной скорости 120 км/ч. Ресурс батареи составляет около 750 тыс. км пробега, а полная зарядка занимает всего 2 часа.

По словам генерального директора компании-разработчика «ЭМ Рус» Ильи Рашкина, более двух третей комплектующих производятся в России, что гарантирует высокое качество и надежность работы автомобиля на сложном объекте, каким является аэропорт.