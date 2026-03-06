Первый российский учебный дрон с ИИ попал в реестр Минпромторга

За уровень локализации аппарат получил 1100 баллов. Высокий результат обеспечен полным циклом разработки в России, использованием отечественных компонентов и выполнением всех производственных операций внутри страны. В компании отмечают, что теперь внедрение дрона в учебные курсы и соревнования станет проще, отметили в пресс-службе компании "Геоскан".

По данным Минпромторга, количество типов беспилотных систем в реестре сократилось с 76 до 28 штук за год. Заместитель гендиректора «Геоскана» по образованию Даниил Золотник отметил, что подтверждение локализации помогает поддерживать стабильные поставки дронов для образовательных учреждений.