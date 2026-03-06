Опубликовано 06 марта 2026, 02:301 мин.
Первый российский учебный дрон с ИИ попал в реестр Минпромторга«Геоскан Пионер мини 2» набрал 1100 баллов локализации
Квадрокоптер «Геоскан Пионер мини 2» стал первым отечественным образовательным беспилотником с бортовым искусственным интеллектом (ИИ), внесенным в реестр промышленной продукции Минпромторга. Это дает школам, колледжам и вузам право закупать такие дроны по госпрограммам, в том числе через 44-ФЗ и 223-ФЗ, пишет ТАСС.
За уровень локализации аппарат получил 1100 баллов. Высокий результат обеспечен полным циклом разработки в России, использованием отечественных компонентов и выполнением всех производственных операций внутри страны. В компании отмечают, что теперь внедрение дрона в учебные курсы и соревнования станет проще, отметили в пресс-службе компании "Геоскан".
По данным Минпромторга, количество типов беспилотных систем в реестре сократилось с 76 до 28 штук за год. Заместитель гендиректора «Геоскана» по образованию Даниил Золотник отметил, что подтверждение локализации помогает поддерживать стабильные поставки дронов для образовательных учреждений.