Первый студенческий ИИ-хакатон в России прошёл в МАИ

Главной особенностью хакатона стал формат вайб-кодинга — это когда программист не пишет код вручную, а ставит задачу, которую затем решает искусственный интеллект. Роль разработчика при этом сводится к проверке, редактированию и сборке полученного кода в рабочую систему. Такой подход уже начинает использоваться в крупных IT-компаниях, отметили в пресс-службе вуза.

Участники были разбиты на 15 команд. Им предложили придумать мини-игру, сюжет которой должен был быть связан с каким-либо страховым случаем. Нужно было не только продумать игровой сценарий, но и заложить в него систему мотивации — например, бонусы, баллы или розыгрыши. Затем команды создавали прототипы игр с помощью ИИ и защищали свои проекты перед жюри.

Лучшие результаты показали команды из МАИ и МИСИС. Они реализовали сразу несколько игровых механик: раннер, кликер и квиз, охватив пять разных страховых сценариев — от ОСАГО до страхования инвестиций. В каждой игре пользователь сталкивался с рисками и должен был принимать решения, отражающие реальную ценность страховых продуктов.