Первый в России биобанк с данными о семьях открылся в Санкт-Петербурге

Биобанк "Генофонд" представляет собой уникальный ресурс, где хранятся не только биоматериалы индивидуальных пациентов, но и генетические данные целых семей. Основу банка составили 56 тысяч образцов от 8 тысяч доноров, собранных начиная с 1988 года.

Согласно Эргашеву, хранение генетических данных мужчин и женщин позволит ученым проводить исследования и предпринимать меры по профилактике наследственных заболеваний, а также повысит эффективность репродуктивного здоровья. Семьи получат возможность принимать осознанные решения для рождения здоровых детей. Вместимость биобанка в настоящее время составляет почти 300 тысяч образцов, что делает его важным ресурсом для будущих исследований и медицинской практики.