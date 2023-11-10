Первый в России биобанк с данными о семьях открылся в Санкт-Петербурге

Первый в России биобанк с данными о семьях открылся в Санкт-ПетербургеВ нем собраны 56 тысяч образцов
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, Олег Эргашев, в своем Telegram-канале сообщил, что в городе открылся биобанк "Генофонд" на базе НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта. Это первое в России хранилище генетических данных о семьях, пишет ТАСС.
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Биобанк "Генофонд" представляет собой уникальный ресурс, где хранятся не только биоматериалы индивидуальных пациентов, но и генетические данные целых семей. Основу банка составили 56 тысяч образцов от 8 тысяч доноров, собранных начиная с 1988 года.
Согласно Эргашеву, хранение генетических данных мужчин и женщин позволит ученым проводить исследования и предпринимать меры по профилактике наследственных заболеваний, а также повысит эффективность репродуктивного здоровья. Семьи получат возможность принимать осознанные решения для рождения здоровых детей. Вместимость биобанка в настоящее время составляет почти 300 тысяч образцов, что делает его важным ресурсом для будущих исследований и медицинской практики.