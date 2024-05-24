Первый в России электрический топливозаправщик начал работу в Шереметьево

Закрытие медного производства не повлечет за собой увеличение безработицы, по словам Зельковой. Компания готова адаптировать своих сотрудников и предложить им возможности трудоустройства на других предприятиях в городе.

Опыт компании в закрытии устаревших производств уже имеется, например, закрытие Никелевого завода в 2016 году привело к снижению выбросов в атмосферу. Зелькова подчеркнула, что компания обеспечила перераспределение сотрудников, помогла тем, кто хотел остаться, и предложила поддержку тем, кто решил уйти.