Первый в России онкопрепарат на основе вируса успешно прошел испытания

По данным пресс-службы ИХБФМ, у около 55% участниц наблюдалось уменьшение размеров опухоли и стабилизация состояния после введения препарата. Эти результаты позволяют перейти ко второй фазе клинических испытаний, как сообщил Владимир Рихтер, один из авторов разработки.

Препарат был создан в сотрудничестве ИХБФМ, центра «Вектор» Роспотребнадзора и ООО «Онкостар». Первая фаза исследований оценивала безопасность и переносимость препарата. Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что он не токсичен и вызывает положительный терапевтический эффект.

Этот противоопухолевый препарат представляет собой рекомбинантный штамм вируса осповакцины, в который внесены изменения, усиливающие его онколитическую активность. Впервые в мире в состав препарата был введен ген, кодирующий белок, уничтожающий раковые клетки. Онколитические вирусы становятся важным инструментом в борьбе с онкологическими заболеваниями, стимулируя противоопухолевый иммунитет и разрушая раковые клетки.