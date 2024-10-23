В России
Опубликовано 23 октября 2024, 12:53
1 мин.

Первый в России онкопрепарат на основе вируса успешно прошел испытания

Подтверждена безопасность и эффективность против рака молочной железы
Первая фаза клинических испытаний первого российского противоопухолевого препарата на основе генно-модифицированного онколитического вируса VV-GMCSF-Lact завершилась успешно. Испытания, проведенные Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, подтвердили безопасность препарата и его эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы у пациенток с терминальной стадией заболевания.
Первый в России онкопрепарат на основе вируса успешно прошел испытания

© Ferra.ru

По данным пресс-службы ИХБФМ, у около 55% участниц наблюдалось уменьшение размеров опухоли и стабилизация состояния после введения препарата. Эти результаты позволяют перейти ко второй фазе клинических испытаний, как сообщил Владимир Рихтер, один из авторов разработки.

Препарат был создан в сотрудничестве ИХБФМ, центра «Вектор» Роспотребнадзора и ООО «Онкостар». Первая фаза исследований оценивала безопасность и переносимость препарата. Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что он не токсичен и вызывает положительный терапевтический эффект.

Этот противоопухолевый препарат представляет собой рекомбинантный штамм вируса осповакцины, в который внесены изменения, усиливающие его онколитическую активность. Впервые в мире в состав препарата был введен ген, кодирующий белок, уничтожающий раковые клетки. Онколитические вирусы становятся важным инструментом в борьбе с онкологическими заболеваниями, стимулируя противоопухолевый иммунитет и разрушая раковые клетки.