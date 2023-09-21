Первый вагон-платформу для прутков в пакетах изготовлен на Урале

Согласно распоряжению об изготовлении опытного образца в апреле этого года мы приступили к подготовке производства, а затем − к сборке вагона-платформы. В работу были вовлечены специалисты из числа самых опытных сотрудников нашего цеха. Бригада из семи человек вместе с заводскими технологами успешно выполнила поставленную перед ними задачу.