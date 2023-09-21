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21:23, 21 сентября 2023
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Первый вагон-платформу для прутков в пакетах изготовлен на Урале

Его уже передали заказчику

Специалисты вагоносборочного производства Волчанского механического завода собрали первый опытный образец вагона-платформы для прутков в пакетах, который был разработан Уральским конструкторским бюро вагоностроения.

Первый вагон-платформу для прутков в пакетах изготовлен на Урале

© Ferra

Вагон прошел испытания в испытательном центр Уральского конструкторского бюро вагоностроения, его испытали соударение, работоспособность тормоза, а также на соответствие требованиям безопасности обслуживания. Он был передан заказчику в рамках контракта.

Согласно распоряжению об изготовлении опытного образца в апреле этого года мы приступили к подготовке производства, а затем − к сборке вагона-платформы. В работу были вовлечены специалисты из числа самых опытных сотрудников нашего цеха. Бригада из семи человек вместе с заводскими технологами успешно выполнила поставленную перед ними задачу.

Антон Громков
Начальник вагоносборочного производства ВМЗ

Предприятия в составе концерна «Уралвагонзавод» входят в Госкорпорацию Ростех.

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