Первых специалистов по мРНК-технологиям подготовили в России

Программа была разработана кафедрой медицинской генетики и постгеномных технологий Института клинической медицины Сеченовского университета совместно с Центром развития мРНК-технологий и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Образовательный курс рассчитан на ученых-разработчиков и врачей и направлен на подготовку кадров для нового Научно-технологического центра развития мРНК-технологий, созданного по поручению президента и правительства России.

Ранее ы пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза провели сравнительное исследование математических моделей, прогнозирующих реакцию опухоли на терапию при раке легкого. В работе использованы клинические данные 381 пациента с немелкоклеточной формой заболевания.