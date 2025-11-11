В России
Первых специалистов по мРНК-технологиям подготовили в России

45 выпускников
В Сеченовском университете завершилось обучение первого потока специалистов по передовым мРНК-технологиям. Всего 45 выпускников получили квалификацию, необходимую для работы с этой перспективной биотехнологией.
Программа была разработана кафедрой медицинской генетики и постгеномных технологий Института клинической медицины Сеченовского университета совместно с Центром развития мРНК-технологий и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Образовательный курс рассчитан на ученых-разработчиков и врачей и направлен на подготовку кадров для нового Научно-технологического центра развития мРНК-технологий, созданного по поручению президента и правительства России.

Ранее ы пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза провели сравнительное исследование математических моделей, прогнозирующих реакцию опухоли на терапию при раке легкого. В работе использованы клинические данные 381 пациента с немелкоклеточной формой заболевания.