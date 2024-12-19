Петербург увеличит число роботов на предприятиях

Петербург продолжает оставаться лидером по уровню роботизации в России. Несмотря на то, что роботизация не всегда оправдана в сфере тяжелой промышленности, где выпускается высокотехнологичная мелкосерийная продукция, она активно внедряется на многих предприятиях города.

В 2025 году начнется новая программа поддержки для предприятий, которая будет включать субсидии на внедрение роботизированных систем. В частности, субсидия на одно предприятие составит до 10 млн рублей. На эти цели в 2025 году предусмотрено 100 млн рублей. Программа предполагает различные условия субсидирования в зависимости от страны происхождения оборудования: до 80% затрат на системы петербургского производства, 50% на системы отечественного производства и 30% на импортные системы.