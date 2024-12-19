В России
Опубликовано 19 декабря 2024, 23:46
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Петербург увеличит число роботов на предприятиях

До 8 тыс.
В Санкт-Петербурге на предприятиях уже активно используются роботизированные системы. В настоящий момент в городе работают около 1,4 тыс. роботов, и до 2030 года планируется увеличить это число до 8 тыс., сообщил врио председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Петербург увеличит число роботов на предприятиях

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Петербург продолжает оставаться лидером по уровню роботизации в России. Несмотря на то, что роботизация не всегда оправдана в сфере тяжелой промышленности, где выпускается высокотехнологичная мелкосерийная продукция, она активно внедряется на многих предприятиях города.

В 2025 году начнется новая программа поддержки для предприятий, которая будет включать субсидии на внедрение роботизированных систем. В частности, субсидия на одно предприятие составит до 10 млн рублей. На эти цели в 2025 году предусмотрено 100 млн рублей. Программа предполагает различные условия субсидирования в зависимости от страны происхождения оборудования: до 80% затрат на системы петербургского производства, 50% на системы отечественного производства и 30% на импортные системы.