Петербургские инженеры нашли способ снизить стоимость строительства АЭС

В частности, инженеры создали подход для оценки прочности конструкций при сейсмической активности. С помощью метода синтеза динамических подструктур они свернули модель из сотен тысяч элементов в один «суперэлемент». Детальное моделирование волн в грунте показало, что фактические сейсмические нагрузки более чем в два раза ниже нормативных. Это значит, что запас прочности можно сократить без ущерба для безопасности.

Разработка ведется с партнерами при поддержке программы «Приоритет-2030».