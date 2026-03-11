Петербургские инженеры нашли способ снизить стоимость строительства АЭС

Опубликовано 11 марта 2026, 11:531 мин.
Петербургские инженеры нашли способ снизить стоимость строительства АЭСНовые методики уточняют нагрузки и сокращают запасы прочности
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сообщили, что специалисты вуза разрабатывают методики, которые позволят удешевить возведение атомных станций. Вместо консервативных упрощенных моделей они внедряют современные численные методы конечно-элементного анализа. Это позволяет точнее описывать сложные мультифизические процессы при эксплуатации АЭС.
© Ferra.ru
В частности, инженеры создали подход для оценки прочности конструкций при сейсмической активности. С помощью метода синтеза динамических подструктур они свернули модель из сотен тысяч элементов в один «суперэлемент». Детальное моделирование волн в грунте показало, что фактические сейсмические нагрузки более чем в два раза ниже нормативных. Это значит, что запас прочности можно сократить без ущерба для безопасности.
Разработка ведется с партнерами при поддержке программы «Приоритет-2030».