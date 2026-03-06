Петербургские инженеры научились печатать протезы из двух металлов сразу

Во время печати программа отслеживает ключевые параметры процесса, включая мощность лазера и скорость сканирования. Такой контроль помогает формировать монолитную конструкцию из разнородных материалов и снижает риск появления пор и микротрещин в зоне их соединения.

Разработка также позволяет визуализировать послойное создание детали и менять соотношение материалов. Это дает возможность подбирать характеристики импланта с учетом нагрузки, состояния костной ткани и анатомических особенностей пациента.