Петербургские инженеры научились печатать протезы из двух металлов сразу

Опубликовано 06 марта 2026, 22:041 мин.
Петербургские инженеры научились печатать протезы из двух металлов сразуНовое ПО позволит создавать импланты под конкретного пациента
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) разработали программное обеспечение (ПО) для 3D-печати головок тазобедренных эндопротезов из двух металлов. Система управляет работой принтера при селективном лазерном плавлении кобальт-хром-молибденового сплава и нержавеющей стали на основе цифровой модели изделия.
© Ferra.ru
Во время печати программа отслеживает ключевые параметры процесса, включая мощность лазера и скорость сканирования. Такой контроль помогает формировать монолитную конструкцию из разнородных материалов и снижает риск появления пор и микротрещин в зоне их соединения.
Разработка также позволяет визуализировать послойное создание детали и менять соотношение материалов. Это дает возможность подбирать характеристики импланта с учетом нагрузки, состояния костной ткани и анатомических особенностей пациента.