Петербургские инженеры создали дрон для водолазов

Аппарат представляет собой самоходную платформу с двумя движителями. Он оснащен модулем спутниковой навигации GPS, радиосвязью, гидроакустической системой для пеленгации, аккумулятором, контроллерами, датчиками и светосистемой для подсветки.

Основная задача дрона — автономно следовать за водолазом, отслеживая его местоположение и поддерживая связь. Он служит визуальным ориентиром, подсвечивает район работ и может ретранслировать данные для подводных аппаратов.

В ходе испытаний дрон успешно выходил в заданные координаты, обнаруживал гидроакустический маяк и выполнял свои функции при низких температурах и наличии ледяной шуги.