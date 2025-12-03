Петербургские инженеры создали дрон для водолазов

Опубликовано 03 декабря 2025, 23:401 мин.
Петербургские инженеры создали дрон для водолазовАвтономная платформа следит за специалистом под водой
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) сообщили, что инженеры вуза разработали и испытали автономный надводный дрон для сопровождения водолазов. Устройство не имеет полных аналогов на рынке и призвано повысить безопасность подводных работ.
Аппарат представляет собой самоходную платформу с двумя движителями. Он оснащен модулем спутниковой навигации GPS, радиосвязью, гидроакустической системой для пеленгации, аккумулятором, контроллерами, датчиками и светосистемой для подсветки.
Основная задача дрона — автономно следовать за водолазом, отслеживая его местоположение и поддерживая связь. Он служит визуальным ориентиром, подсвечивает район работ и может ретранслировать данные для подводных аппаратов.
В ходе испытаний дрон успешно выходил в заданные координаты, обнаруживал гидроакустический маяк и выполнял свои функции при низких температурах и наличии ледяной шуги.