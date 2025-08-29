Петербургские ученые создали систему распознавания эмоций

Система использует комплекс нейронных сетей для анализа разнородной информации: речи, мимики, жестов и текста. Точность распознавания достигает 80%, что превышает показатели существующих аналогов. Программа идентифицирует семь базовых эмоций: радость, грусть, страх, отвращение, удивление, злость и спокойствие.

Особенностью разработки является способность работать в сложных условиях — при фоновом шуме, плохом освещении или когда человек не смотрит в камеру. Система также распознает иронию и сарказм, когда смысл сказанного не совпадает с интонацией или выражением лица.

Нейронные сети обучались на многоязычных базах данных, содержащих записи людей разного возраста, пола и национальности. Для создания русскоязычного сегмента базы привлекались молодые актеры театральных вузов.

По словам руководителя лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов Алексея Карпова, система может быть интегрирована в различные цифровые помощники.