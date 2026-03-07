Петербургские ученые создали «живой детектор» для поиска средств от COVID-19

Метод основан на генетически модифицированных бактериях. В их ген встроили участок аминокислотной последовательности, распознаваемый протеазой вируса. Если фермент активен, белок разрушается и клетки не окрашиваются. При наличии ингибитора бактерии приобретают синюю окраску, что сигнализирует о подавлении фермента.

Технология безопасна, поскольку содержит только вирусный фермент без инфекционной активности. В экспериментах ученые анализировали соки граната, ревеня, калины, винограда, красной и черной смородины. Наиболее выраженный ингибирующий эффект показали гранат, ревень и черная смородина. Метод предназначен для предварительного скрининга веществ перед дальнейшими исследованиями.