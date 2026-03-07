В России
Опубликовано 07 марта 2026, 20:19
Петербургские ученые создали «живой детектор» для поиска средств от COVID-19

Метод помогает находить ингибиторы фермента коронавируса
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с Всероссийским институтом сельскохозяйственной микробиологии и Всероссийским институтом защиты растений разработали метод поиска веществ, способных подавлять размножение коронавируса. Система получила название «живой детектор». Она помогает выявлять ингибиторы основной протеазы вируса SARS‑CoV‑2, которая отвечает за его репликацию.
Метод основан на генетически модифицированных бактериях. В их ген встроили участок аминокислотной последовательности, распознаваемый протеазой вируса. Если фермент активен, белок разрушается и клетки не окрашиваются. При наличии ингибитора бактерии приобретают синюю окраску, что сигнализирует о подавлении фермента.

Технология безопасна, поскольку содержит только вирусный фермент без инфекционной активности. В экспериментах ученые анализировали соки граната, ревеня, калины, винограда, красной и черной смородины. Наиболее выраженный ингибирующий эффект показали гранат, ревень и черная смородина. Метод предназначен для предварительного скрининга веществ перед дальнейшими исследованиями.