Петербургские учёные в разы ускорили 3D-печать металлом

Технология основана на использовании мощного лазерного источника, который быстро расплавляет металлический порошок, формируя изделие слой за слоем. Этот метод особенно эффективен для создания крупногабаритных деталей сложной геометрии.

Разработка перспективна для применения в ракетно-космической отрасли, авиационном двигателестроении, а также в атомной и тепловой энергетике. Метод позволяет сократить время и стоимость производства по сравнению с традиционными технологиями.

По словам разработчиков, установка не имеет аналогов в мире среди систем прямого лазерного выращивания. Учёные отмечают, что для объективной оценки производительности важно измерять её в кубических сантиметрах в час, поскольку масса готовых изделий зависит от плотности используемого металла.