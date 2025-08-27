Петрозаводский университет приблизился к окупаемости разработки SSD-накопителей

Индустриальный партнер университета наладил серийное производство и ежегодно отгружает продукцию на сумму более 50 миллионов рублей. Накопители предназначены для промышленного применения, где требуется высокая отказоустойчивость систем, и ориентированы на импортозамещение.

В стандартную линейку входят модели объёмом 1, 4 и 8 терабайт с интерфейсами SATA и NVMe. Для специальных заказов возможен выпуск накопителей большего объёма. Технология отличается высокой степенью локализации — разработчики научились создавать собственные модули памяти и собирать их на отечественных решениях.

Проект принёс университету не только коммерческий успех, но и развитие инфраструктуры. В ПетрГУ появились собственные производственные линии и базовая кафедра, а учёные приобрели новые компетенции в области разработки электронных устройств.