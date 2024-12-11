Пилотируемые полеты на Российскую орбитальную станцию ограничат 11 месяцами

Согласно его презентации на собрании Российской академии наук, полеты на РОС будут ограничены не более чем 11 месяцами для обеспечения радиационной безопасности экипажа. Такой срок необходим для защиты космонавтов от избыточного облучения, особенно в условиях возможных солнечных вспышек.

Соловьев отметил, что при нормальной радиационной обстановке на полярной орбите доза радиации не превысит допустимые нормы — 500 миллизивертов в год. Однако в случае солнечных вспышек доза может увеличиться в 10 раз по сравнению с орбитой Международной космической станции (МКС), но даже в этом случае она останется в пределах безопасного уровня.

Для подготовки к более дальним космическим экспедициям, включая полеты к Луне, Марсу и астероидам, где радиационная угроза значительно выше, российская орбитальная станция будет способствовать созданию медико-биологической базы.