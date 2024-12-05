Пилотируемый корабль «Союз МС-27» прибыл на Байконур для подготовки к полету

Опубликовано 05 декабря 2024, 19:011 мин.
Пилотируемый корабль «Союз МС-27» прибыл на Байконур для подготовки к полетуПервый этап подготовки корабля начнется до конца декабря 2024 года
В госкорпорации Роскосмос сообщили, что пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» прибыл на космодром Байконур для подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС). На монтажно-испытательной площадке 254 был выгружен и установлен на рабочее место для дальнейших проверок и консервации.
© Ракетно-космической корпорации «Энергия»
Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» провели внешний осмотр корабля и проверили механизм раскрытия солнечных батарей. Это был первый шаг в подготовке «Союза МС-27», который включает проверку всех его систем. Этот этап продлится до конца декабря 2024 года.
После завершения проверки «Союз МС-27» будет переведен в режим хранения до начала следующего этапа подготовки к старту.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Союзом МС-27» планируется в марте 2025 года. В экипаж корабля входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Экипаж будет участвовать в 73-й длительной экспедиции на МКС.