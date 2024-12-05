Пилотируемый корабль «Союз МС-27» прибыл на Байконур для подготовки к полету

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» провели внешний осмотр корабля и проверили механизм раскрытия солнечных батарей. Это был первый шаг в подготовке «Союза МС-27», который включает проверку всех его систем. Этот этап продлится до конца декабря 2024 года.

После завершения проверки «Союз МС-27» будет переведен в режим хранения до начала следующего этапа подготовки к старту.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Союзом МС-27» планируется в марте 2025 года. В экипаж корабля входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Экипаж будет участвовать в 73-й длительной экспедиции на МКС.