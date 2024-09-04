Пилотный проект по трекингу дронов на Сахалине запустят в течение полугода

АО «ГЛОНАСС», совместно с «Платформой НТИ» и экспертным сообществом, разработало концепцию создания «цифрового неба России». Эта инициатива направлена на устранение законодательных и технологических барьеров для интеграции дронов в воздушное пространство страны. На Сахалине уже протестирован первый элемент гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Райкевич отметил, что результаты трекинга и определения геопозиции дронов можно ожидать в ближайшие месяцы, а управление беспилотниками через спутник возможно в течение полугода. Цель первого этапа проекта — обеспечить подтверждение маршрутов и мониторинг беспилотников в режиме реального времени.