Пилотный проект по трекингу дронов на Сахалине запустят в течение полугода

Опубликовано 04 сентября 2024, 19:461 мин.
Пилотный проект по трекингу дронов на Сахалине запустят в течение полугодаРезультаты использования трекеров с "ЭРА-ГЛОНАСС" будут в ближайшие месяцы
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что первые результаты пилотного проекта по мониторингу дронов в Сахалинской области появятся в течение полугода. Проект включает использование специальных трекеров, подключенных к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС».
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АО «ГЛОНАСС», совместно с «Платформой НТИ» и экспертным сообществом, разработало концепцию создания «цифрового неба России». Эта инициатива направлена на устранение законодательных и технологических барьеров для интеграции дронов в воздушное пространство страны. На Сахалине уже протестирован первый элемент гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Райкевич отметил, что результаты трекинга и определения геопозиции дронов можно ожидать в ближайшие месяцы, а управление беспилотниками через спутник возможно в течение полугода. Цель первого этапа проекта — обеспечить подтверждение маршрутов и мониторинг беспилотников в режиме реального времени.