Письменный отказ от сбора биометрических данных подали лишь 1% россиян

Чаще всего от сбора биометрии отказывались пенсионеры или не трудоустроенные – 69%, возрастом 60-70 лет. 65% – женщины и 35% – мужчины. Также часто отказывались те, кто не пользуется Госуслугами. А 12% заявлений написано родителями за детей.

Ранее мошенники в рассылках фейковых сообщений призывали прийти в МФЦ и написать заявление на отказ сбора биометрических данных до 31 августа, после этого заявление подало менее 1% россиян.

Как пишут Минцифры, заявление на отказ от сбора биометрии можно подать в любой момент.