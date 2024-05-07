Питерские ученые раскрыли секрет путешествий тихоходок

Опубликовано 07 мая 2024, 19:14
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Питерские ученые раскрыли секрет путешествий тихоходокОни могут распространяться с помощью ветра
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что микроскопические беспозвоночные, известные как тихоходки, могут распространяться в тропиках с помощью ветра. Они провели молекулярный анализ тихоходки с Сейшельских островов и обнаружили, что она генетически ближе к популяциям из Юго-Восточной Азии, чем к африканским.
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Ученые уточнили, что постоянные ветры, известные как пассаты, в тропиках могут переносить тихоходок, которые становятся очень легкими после высыхания. Это открытие подтверждает способность тихоходок адаптироваться и выживать в различных условиях.
Тихоходки, изучаемые сейчас учеными, представляют интерес для науки из-за их способности выживать в экстремальных условиях, включая пребывание в открытом космосе. Исследователи считают, что молекулярно-генетические исследования открывают новые перспективы в понимании эволюции этих существ, и уже сейчас проводятся эксперименты по использованию гена тихоходок для повышения выживаемости клеток.