Питерские ученые раскрыли секрет путешествий тихоходок

Ученые уточнили, что постоянные ветры, известные как пассаты, в тропиках могут переносить тихоходок, которые становятся очень легкими после высыхания. Это открытие подтверждает способность тихоходок адаптироваться и выживать в различных условиях.

Тихоходки, изучаемые сейчас учеными, представляют интерес для науки из-за их способности выживать в экстремальных условиях, включая пребывание в открытом космосе. Исследователи считают, что молекулярно-генетические исследования открывают новые перспективы в понимании эволюции этих существ, и уже сейчас проводятся эксперименты по использованию гена тихоходок для повышения выживаемости клеток.