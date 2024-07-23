Платежи по QR-коду в России выросли в 3,5 раза за год

Популярность QR-платежей продолжает расти, становясь альтернативой бесконтактной оплате. Главное преимущество QR-кодов — отсутствие ограничений, что позволяет использовать любой банковский сервис на любом устройстве. В «МТС Банке» отмечают, что основной драйвер роста — онлайн-платежи, доля которых в 2024 году составила 23%.

На рост популярности QR-платежей также влияет активное продвижение этого метода оплаты продавцами, так как комиссия за эквайринг ниже. Часто проводятся акции с кэшбеком или скидками для стимулирования использования QR-кодов.

Аналитики «МТС Банка» также отметили увеличение числа пользователей сервиса на 66% и частоты платежей на 30%.