Платежи по QR-коду в России выросли в 3,5 раза за год

Опубликовано 23 июля 2024, 22:50
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Платежи по QR-коду в России выросли в 3,5 раза за годПо данным «МТС Банка»
По данным «МТС Банка», количество платежей россиян по QR-коду за первое полугодие 2024 года увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведущие позиции по количеству транзакций занимают магазины сетей «Магнит» и «Пятерочка».
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Популярность QR-платежей продолжает расти, становясь альтернативой бесконтактной оплате. Главное преимущество QR-кодов — отсутствие ограничений, что позволяет использовать любой банковский сервис на любом устройстве. В «МТС Банке» отмечают, что основной драйвер роста — онлайн-платежи, доля которых в 2024 году составила 23%.
На рост популярности QR-платежей также влияет активное продвижение этого метода оплаты продавцами, так как комиссия за эквайринг ниже. Часто проводятся акции с кэшбеком или скидками для стимулирования использования QR-кодов.
Аналитики «МТС Банка» также отметили увеличение числа пользователей сервиса на 66% и частоты платежей на 30%.