Платежная карта для иностранных туристов заработает в России до 2024 года

Платежная карта для иностранных туристов заработает в России до 2024 годаТуристы смогут оформить виртуальную карту
Заместитель министра экономического развития России, Дмитрий Вахруков, во время VII общероссийского форума "Города России: новые рубежи", который проводится в Екатеринбурге, объявил о планируемом запуске платежной карты для иностранных туристов в начале 2024 года, пишет ТАСС.
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Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим. Здесь от банков все зависит.
Заместитель министра экономического развития России отметил, что в настоящее время иностранные туристы не могут расплачиваться банковскими картами в России или забронировать отели. В рамках новой системы будет возможность удаленной идентификации туриста и предоставления виртуальной карты, которую можно будет получить в виде пластиковой карты "Мир" по прибытии в аэропорту.