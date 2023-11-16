Платежная карта для иностранных туристов заработает в России до 2024 года

Заместитель министра экономического развития России отметил, что в настоящее время иностранные туристы не могут расплачиваться банковскими картами в России или забронировать отели. В рамках новой системы будет возможность удаленной идентификации туриста и предоставления виртуальной карты, которую можно будет получить в виде пластиковой карты "Мир" по прибытии в аэропорту.