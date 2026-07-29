Платформа «МосМедИИ» заработала в 75 регионах России

Система включает 18 сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа флюорографии, маммографии, рентгенографии грудной клетки и компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. С помощью технологий уже обработано более 16 млн медицинских исследований.

Возможности платформы продолжают расширяться. Искусственный интеллект также начал выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. Всего специалисты Центра диагностики и телемедицины протестировали 70 ИИ-сервисов, отметил Собянин.

Алгоритмы отмечают возможные патологии, выполняют измерения и предоставляют дополнительную информацию врачу. На одном медицинском изображении система может одновременно выявлять до 14 патологий. При этом ИИ используется как вспомогательный инструмент и не заменяет специалиста.