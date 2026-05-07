Платформа OneCell от Ростеха за три года помогла поставить 2 млн диагнозов

Опубликовано 07 мая 2026, 10:271 мин.
Платформа OneCell от Ростеха за три года помогла поставить 2 млн диагнозовИИ и сканеры ускорили анализ биоматериалов
Цифровая платформа OneCell, разработанная компанией «Вансел» Госкорпорации Ростех, используется в российских лабораториях для проведения исследований и диагностики. За три года с ее помощью поставлено более 2 млн диагнозов, ежедневно обрабатывается около 5 тыс. стекол с биоматериалом.
Система на базе искусственного интеллекта применяется для гистологических и цитологических исследований, распределения заключений и проведения телемедицинских консультаций. Она работает совместно со сканером OneCell Scan 3.0, обеспечивая полный цикл обработки данных.
Сканер преобразует микропрепараты в цифровой формат, анализирует структуру тканей и определяет количество патологических клеток. Устройство функционирует круглосуточно, обрабатывает до 288 стекол одновременно, а на одно сканирование уходит 2−3 минуты.
Оборудование поставлено в крупные медицинские центры, включая Российский научный центр хирургии им. Петровского, Сеченовский университет и Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова.