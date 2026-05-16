Опубликовано 16 мая 2026, 18:18
Платформа «Поланис» ускорила расчеты транспорта до 20 раз в России
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сообщили, что платформа «Поланис» для анализа мультимодальных данных, созданная вузом, показала возможность ускорения расчета транспортных потоков до 20 раз. При этом точность результатов снижается не более чем на 5%. Система включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ.
Разработка также применяется в других задачах обработки данных. Например, при работе с сейсмической информацией время расчетов сокращается на 70%, а точность прогнозирования геофизических параметров превышает 85%.
Платформа использует гибридный искусственный интеллект, включая машинное обучение, нейросети, имитационное моделирование и мультиагентные системы. В сложных вычислениях задействуется суперкомпьютерный центр «Политехнический», отметили в пресс-службе.
Система поддерживает загрузку данных в разных форматах и формирует интерактивную аналитику. В СПбПУ отмечают, что это расширяет возможности работы с большими массивами информации в промышленности и науке.
Разработка ведется при поддержке программы «Приоритет 2030».