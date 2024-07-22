Платформа умного дома от «Сбера» вошла в реестр российского ПО

В пресс-службе компании сообщили, что теперь B2B-клиенты платформы могут воспользоваться специальными мерами государственной поддержки, что, по словам генерального директора SberDevices Дениса Филиппова, подчеркивает важность отечественных разработок. Российское ПО, как отметил Филиппов, может обеспечить не только комфорт пользователей, но и стабильность работы, несмотря на внешние факторы.

Старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев подчеркнул значимость инвестиций в развитие ИИ. Он отметил, что без активного вклада в ИИ, компания рискует оказаться в роли догоняющих или даже остаться за бортом рынка в течение года.