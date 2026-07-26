Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прошла международную проверку

Проверка длилась две недели, в ней участвовали 13 специалистов, включая представителя Китая. Они изучили работу персонала, техническую документацию, вопросы обслуживания оборудования, инженерной поддержки, радиационной защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям.

По итогам проверки специалисты выявили несколько направлений для улучшения работы. При этом количество замечаний оказалось меньше, чем во время предыдущей оценки в 2022 году.

ПАТЭС является единственной в мире плавучей атомной электростанцией. Энергоблок «Академик Ломоносов» работает в составе филиала «Росэнергоатома».