Опубликовано 26 сентября 2025, 23:54
Плазменные двигатели для межпланетных полетов испытали в «Центре Келдыша»

Новые разработки предназначены для полетов к Луне и Марсу
Специалисты «Центра Келдыша», который входит в госкорпорацию Роскосмос, завершили испытания двух плазменных двигателей высокой мощности. Эти установки могут стать основой для перспективных транспортных модулей, способных осуществлять межпланетные перелеты.
Первый образец, холловский двигатель КМ-50М, создан с применением технологии магнитного экранирования. Его ресурс работы превышает 20 тысяч часов. Второй двигатель, ИД-750, демонстрирует еще более высокие показатели — его ресурс оценивается в 50 тысяч часов.

Оба двигателя работают на инертных газах — ксеноне и криптоне. Эти вещества хорошо подходят для длительного хранения и эксплуатации в космических условиях.

По данным Роскосмоса, применение новых двигателей позволит увеличить массу полезной нагрузки, сократить продолжительность полетов и реализовать проекты по созданию орбитальных буксиров. Также технология открывает возможности для коммерческих направлений, включая добычу полезных ископаемых на Луне и развитие космического туризма.

