Площадь индустриального парка в Москве могут увеличат в три раза

Площадь индустриального парка в Москве могут увеличат в три разаСейчас его площадь составляет 215 тысяч квадратных метров
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, Владимир Ефимов, объявил о планах значительного увеличения площади индустриального парка "Руднево" в столице. В настоящее время площадь составляет 215 тысяч квадратных метров и может увеличиться почти в три раза, пишет ТАСС.
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Ефимов отметил, что за прошедшие три года вложено около 60 миллиардов рублей в развитие парка, и резиденты уже инвестировали примерно 10 миллиардов. Он подчеркнул планы увеличения предлагаемой промышленным предприятиям территории.
Вместе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым они осмотрели подготовку к запуску Центра коллективного пользования. Это инновационная площадка, предоставляющая резидентам возможность сэкономить на оборудовании, ускорить запуск производства и локализовать больше деталей на месте, отметил Ефимов.