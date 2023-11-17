Площадь индустриального парка в Москве могут увеличат в три раза

Ефимов отметил, что за прошедшие три года вложено около 60 миллиардов рублей в развитие парка, и резиденты уже инвестировали примерно 10 миллиардов. Он подчеркнул планы увеличения предлагаемой промышленным предприятиям территории.

Вместе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым они осмотрели подготовку к запуску Центра коллективного пользования. Это инновационная площадка, предоставляющая резидентам возможность сэкономить на оборудовании, ускорить запуск производства и локализовать больше деталей на месте, отметил Ефимов.