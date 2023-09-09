Пневмоподвеска и Wi-Fi: представлен КамАЗ Vega

В настоящее время проходит согласование инвестиционный проект по расширению производственных мощностей Симаза, который позволит выпускать 1000 автобусов в год.

КамАЗ будет продавать эти автобусы в основном под своей маркой, но марка Симаз будет сохранена. КамАЗ будет инвестировать в этот проект и предоставит необходимые шасси. Запуск производства автобусов КамАЗ Vega запланирован на вторую половину 2024 года.

Интересно, что этот автомобиль также оснащен задней пневматической подвеской, двойным остеклением, Wi-Fi, USB-разъемами в салоне для зарядки мобильных устройств, а также системой видеонаблюдения. В дальнейшем будет разработана более компактная версия с длиной 7,7 м (сейчас 8,5 м).

Базовая модель Vega будет стоить 7 млн рублей.