ПО для ранней диагностики рака на основе анализа крови создали в России

Программа прошла многолетние клинические испытания, подтвердив свою эффективность и надежность. Она проста в использовании: достаточно загрузить результаты анализов на сайт, и система оценит риск заболевания. Если программа выявляет высокий риск, пациенту будет предложено пройти дополнительное обследование. Система предназначена, в первую очередь, для людей старше 40 лет, что соответствует рекомендациям по регулярной диагностике.

«Онкопро» стала результатом совместной работы Сеченовского университета и Института системного программирования РАН им. В.П. Иванникова, и в будущем планируется расширение спектра заболеваний, которые она сможет диагностировать.