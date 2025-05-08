Опубликовано 08 мая 2025, 18:511 мин.
ПО для ранней диагностики рака на основе анализа крови создали в России«Онкопро» помогает выявить риск рака с помощью анализа крови
Сеченовский университет зарегистрировал уникальное программное обеспечение (ПО) «Онкопро», предназначенное для ранней диагностики рака. Оно позволяет на основе анализа крови определить вероятность наличия одного из шести видов онкологических заболеваний, таких как рак легких, молочной железы, почки и другие. Система оценивает 12 ключевых показателей, используя алгоритмы машинного обучения, и может значительно повысить точность раннего выявления заболеваний.
© Ferra.ru
Программа прошла многолетние клинические испытания, подтвердив свою эффективность и надежность. Она проста в использовании: достаточно загрузить результаты анализов на сайт, и система оценит риск заболевания. Если программа выявляет высокий риск, пациенту будет предложено пройти дополнительное обследование. Система предназначена, в первую очередь, для людей старше 40 лет, что соответствует рекомендациям по регулярной диагностике.
«Онкопро» стала результатом совместной работы Сеченовского университета и Института системного программирования РАН им. В.П. Иванникова, и в будущем планируется расширение спектра заболеваний, которые она сможет диагностировать.