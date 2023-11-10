По Перми теперь можно прогуляться в виртуальной реальности

Главная цель инициативы - сделать городские мероприятия доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в коррекционных образовательных учреждениях и испытывающих трудности с посещением общественных мест, добавили в пресс-службе.

VR-туры представляют собой сферические видео-панорамы, демонстрирующие обновленную Пермь к предстоящему 300-летнему юбилею города. Помимо просмотра готовых роликов в виртуальной реальности, организаторы проводят познавательные беседы о городе и тематические мастер-классы. Все видео для VR-очков доступны на YouTube-канале организаторов проекта. Ролики рассказывают о Музее пермских древностей, природном памятнике "Каменный город", пермских театрах и фестивалях. Создатели утверждают, что VR-технологии создают уникальную возможность для детей с ограниченными возможностями полностью погрузиться в атмосферу праздников, посвященных 300-летию города.