ПО сервисного маршрутизатора «Росэл» включили в реестр российского софта

Опубликовано 11 марта 2026, 20:061 мин.
ПО сервисного маршрутизатора «Росэл» включили в реестр российского софтаРешение обрабатывает трафик корпоративных сетей
Холдинг «Росэл», входящий в Госкорпорацию Ростех, включил программное обеспечение (ПО) сервисного маршрутизатора в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Оно разработано НПП «Исток» им. Шокина и предназначено для приема, обработки и передачи сетевого трафика в корпоративных сетях, сетях операторов связи и сервис-провайдеров.
ПО управляет маршрутизацией данных, настройкой сетевых протоколов и гибкими правилами обработки трафика, включая классификацию, фильтрацию, преобразование и перемаркировку. Оно обеспечивает работу офисной инфраструктуры, видеонаблюдения и локальных сетей.
Программное обеспечение работает в сервисных маршрутизаторах серий ISN415 и ISN505, способных обрабатывать сетевой трафик уровня L3 и выше, а также интегрироваться с сетями L2. Поддерживается отечественная архитектура MIPS для процессоров «Байкал».
По словам директора по цифровой трансформации «Росэл» Виталия Александрова, включение в реестр подтверждает технологическую зрелость решения и повышает независимость российских сетевых технологий.