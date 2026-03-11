ПО сервисного маршрутизатора «Росэл» включили в реестр российского софта

ПО управляет маршрутизацией данных, настройкой сетевых протоколов и гибкими правилами обработки трафика, включая классификацию, фильтрацию, преобразование и перемаркировку. Оно обеспечивает работу офисной инфраструктуры, видеонаблюдения и локальных сетей.

Программное обеспечение работает в сервисных маршрутизаторах серий ISN415 и ISN505, способных обрабатывать сетевой трафик уровня L3 и выше, а также интегрироваться с сетями L2. Поддерживается отечественная архитектура MIPS для процессоров «Байкал».

По словам директора по цифровой трансформации «Росэл» Виталия Александрова, включение в реестр подтверждает технологическую зрелость решения и повышает независимость российских сетевых технологий.