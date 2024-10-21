По всей России создадут структуру мегасайенс для природоподобных технологий

Опубликовано 21 октября 2024, 18:051 мин.
По всей России создадут структуру мегасайенс для природоподобных технологийИнвестиции в генетику и атомно-молекулярные исследования
Президент Национального Исследовательского Центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил о создании структуры мегасайенс по всей России для развития природоподобных технологий. В рамках этой инициативы были утверждены две федеральные программы, направленные на изучение генетики и атомно-молекулярного уровня.
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Ковальчук подчеркнул, что программа по генетике станет основой для работы на атомно-молекулярном уровне, и на её реализацию выделено почти 600 миллиардов рублей до 2032 года. В настоящее время идет создание уникальных научных установок, которые позволят значительно продвинуться в этой области.
По словам президента НИЦ «Курчатовский институт», в течение ближайших пяти-шести лет Россия планирует создать самую современную исследовательскую инфраструктуру в мире в сфере природоподобных технологий.