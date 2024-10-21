По всей России создадут структуру мегасайенс для природоподобных технологий

Ковальчук подчеркнул, что программа по генетике станет основой для работы на атомно-молекулярном уровне, и на её реализацию выделено почти 600 миллиардов рублей до 2032 года. В настоящее время идет создание уникальных научных установок, которые позволят значительно продвинуться в этой области.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт», в течение ближайших пяти-шести лет Россия планирует создать самую современную исследовательскую инфраструктуру в мире в сфере природоподобных технологий.