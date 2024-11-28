Победитель Всероссийской олимпиады по ИИ попадет на стажировку в RUTUBE

Олимпиада по ИИ привлекла более 18 тысяч школьников со всей России. В ходе финала участники решали сложные задачи по разработке интеллектуальных алгоритмов и моделированию обработки больших данных. Несмотря на ограниченное время, ребята продемонстрировали креативный подход и умение решать нестандартные задачи. Только четверо из них стали победителями, а среди них — Яромир Хрыкин, который продемонстрировал выдающиеся знания и навыки.

По словам Яромира, участие в олимпиаде было для него первым опытом на таком уровне, и он очень доволен результатом. Он отметил, что особенно ценит возможность пройти стажировку в RUTUBE, где он надеется получить практический опыт и пообщаться с профессионалами в области информационных технологий.