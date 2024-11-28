В России
Опубликовано 28 ноября 2024, 17:31
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Победитель Всероссийской олимпиады по ИИ попадет на стажировку в RUTUBE

Яромир Хрыкин стал абсолютным победителем
В этом году абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту стал Яромир Хрыкин. Его наградили не только дипломом, но и уникальной возможностью пройти стажировку на платформе RUTUBE. Это стало возможным благодаря соглашению между видеохостингом и университетом просвещения в рамках образовательного проекта «PROфнавигатор», организованного «Газпром-Медиа Холдингом».
Победитель Всероссийской олимпиады по ИИ попадет на стажировку в RUTUBE

© Пресс-служба RUTUBE

Олимпиада по ИИ привлекла более 18 тысяч школьников со всей России. В ходе финала участники решали сложные задачи по разработке интеллектуальных алгоритмов и моделированию обработки больших данных. Несмотря на ограниченное время, ребята продемонстрировали креативный подход и умение решать нестандартные задачи. Только четверо из них стали победителями, а среди них — Яромир Хрыкин, который продемонстрировал выдающиеся знания и навыки.

По словам Яромира, участие в олимпиаде было для него первым опытом на таком уровне, и он очень доволен результатом. Он отметил, что особенно ценит возможность пройти стажировку в RUTUBE, где он надеется получить практический опыт и пообщаться с профессионалами в области информационных технологий.