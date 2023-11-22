Почему ИИ не заменит людей в справочных службах операторов и интернет-магазинов

ИИ будет плотнее появляться в разных профессиональных сферах. Надо мыслить не в контексте замены сотрудника ИИ, а в контексте коллаборации работника с ИИ. Как я могу, зная ограничения ИИ, работать с этим инструментом. Какую часть рутины и автоматизации я могу переложить на плечи робота? Или даже, есть ли у меня лучшие практики, какие-то вещи, которые я понял, что работают хорошо для этого бизнеса, которым я могу научить ИИ?