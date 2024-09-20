Почему, по пунктам, ИИ не сможет заменить айтишников

— Верификация кода: при решении сложных задач ИИ может генерировать код, который требует тщательной проверки. Если пользователь плохо разбирается в программировании, он не сможет корректно верифицировать результат. Человеческий контроль здесь обязателен.

— Риск утечки данных: все запросы к ИИ отправляются в облако, что несет риск утечки конфиденциальных данных. Разработчики избегают загружать важные элементы своих проектов в облачные сервисы, поскольку это может привести к неправомерному использованию исходного кода.