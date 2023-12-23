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В России
21:54, 23 декабря 2023
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Почему роботов начнут использовать в цирковых представлениях

После робототехнического шоу WOW

Генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков выразил мнение о важности использования технологий, особенно робототехники, в цирковом искусстве. Новое робототехническое шоу WOW, где задействованы 12 полноразмерных роботов модели Promobot V.4, стало премьерой в Рязанском государственном цирке, пишет ТАСС.

Почему роботов начнут использовать в цирковых представлениях

© Ferra.ru

Беляков подчеркнул, что интеграция технологий в цирковое искусство представляет собой переход на новый уровень развития отрасли. Эти проекты не только популяризируют цирковое искусство, но и способствуют образованию и интересу к робототехнике среди молодежи.

Максим Чугунов, гендиректор компании «Промобот», отметил, что подготовка к шоу заняла семь месяцев, включая разработку сложного алгоритма навигации с использованием ультразвукового позиционирования, что обеспечило точность позиционирования роботов на сцене до сантиметров.

На шоу роботы не только двигались по сцене, но и танцевали, взаимодействовали со зрителями, что придало представлению неповторимость.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#роботы
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#мероприятие
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#технологии
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