Почему роботов начнут использовать в цирковых представлениях

Беляков подчеркнул, что интеграция технологий в цирковое искусство представляет собой переход на новый уровень развития отрасли. Эти проекты не только популяризируют цирковое искусство, но и способствуют образованию и интересу к робототехнике среди молодежи.

Максим Чугунов, гендиректор компании «Промобот», отметил, что подготовка к шоу заняла семь месяцев, включая разработку сложного алгоритма навигации с использованием ультразвукового позиционирования, что обеспечило точность позиционирования роботов на сцене до сантиметров.

На шоу роботы не только двигались по сцене, но и танцевали, взаимодействовали со зрителями, что придало представлению неповторимость.