"Почта банк" улучшит безопасность банковских услуг с помощью биометрии

Получение аккредитации позволяет "Почта банку" не только гарантировать безопасность, но и предоставлять услуги компаниям, желающим использовать биометрию для идентификации клиентов, но не имеющим аккредитации в этой сфере.

В пресс-службе отметили, что c момента своего основания банк активно применяет биометрическую аутентификацию клиентов на основе распознавания лиц. Уже в 2018 году "Почта банк" присоединился к Единой биометрической системе и начал предоставлять услуги по регистрации биометрических шаблонов.