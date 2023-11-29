"Почта банк" улучшит безопасность банковских услуг с помощью биометрии

"Почта банк" улучшит безопасность банковских услуг с помощью биометрииОн получил аккредитацию
В пресс-службе "Почта банка" сообщили, что банк получил аккредитацию от Минцифры РФ для использования биометрических данных в процессе аутентификации клиентов. Этот шаг призван обеспечить сохранность и удобство банковских услуг для пользователей, а также способствовать развитию технологий, включая удаленное банковское обслуживание, пишет ТАСС.
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Получение аккредитации позволяет "Почта банку" не только гарантировать безопасность, но и предоставлять услуги компаниям, желающим использовать биометрию для идентификации клиентов, но не имеющим аккредитации в этой сфере.
В пресс-службе отметили, что c момента своего основания банк активно применяет биометрическую аутентификацию клиентов на основе распознавания лиц. Уже в 2018 году "Почта банк" присоединился к Единой биометрической системе и начал предоставлять услуги по регистрации биометрических шаблонов.