Почта Mail.ru научилась отличать важные письма от бессмысленных

В компании Mail.ru создали умный алгоритм, который будет сам определять значимость писем для пользователя. О важности письма для определенного адресата напомнит уведомление в виде знака молнии. Важность письма для каждого пользователя индивидуально и адаптируется в зависимости от интересов.

Письмо с таким знаком будет висеть месяц или до момента, пока его не прочитает пользователь, после сего значок исчезнет автоматически.