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21:14, 07 сентября 2023
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Почта Mail.ru научилась отличать важные письма от бессмысленных

Об подскажет значок в виде молнии

Mail.ru анонсировал новое обновление – Почта Mail.ru научилась отличать важные письма от бессмысленных.

В компании Mail.ru создали умный алгоритм, который будет сам определять значимость писем для пользователя. О важности письма для определенного адресата напомнит уведомление в виде знака молнии. Важность письма для каждого пользователя индивидуально и адаптируется в зависимости от интересов.

Письмо с таким знаком будет висеть месяц или до момента, пока его не прочитает пользователь, после сего значок исчезнет автоматически.

В череде повседневных дел всегда есть шанс упустить что-то значимое. Почта Mail.ru стремится снизить подобные риски. Наша задача помочь пользователю обратить внимание именно на те письма, которые по мнению алгоритма важны именно для него.

Александр Лысков
Руководитель продуктового направления Почта Mail.ru
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