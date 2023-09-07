Почта Mail.ru научилась отличать важные письма от бессмысленныхОб подскажет значок в виде молнии
Mail.ru анонсировал новое обновление – Почта Mail.ru научилась отличать важные письма от бессмысленных.
В компании Mail.ru создали умный алгоритм, который будет сам определять значимость писем для пользователя. О важности письма для определенного адресата напомнит уведомление в виде знака молнии. Важность письма для каждого пользователя индивидуально и адаптируется в зависимости от интересов.
Письмо с таким знаком будет висеть месяц или до момента, пока его не прочитает пользователь, после сего значок исчезнет автоматически.
В череде повседневных дел всегда есть шанс упустить что-то значимое. Почта Mail.ru стремится снизить подобные риски. Наша задача помочь пользователю обратить внимание именно на те письма, которые по мнению алгоритма важны именно для него.