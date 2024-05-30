«Почта России» и «Сколково» подписали договор о цифровизации логистики

Опубликовано 30 мая 2024, 20:53
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«Почта России» и «Сколково» подписали договор о цифровизации логистикиС помощью ИИ
В пресс-службе фонда «Сколково» сообщили, что фон и «Почта России» заключили соглашение о внедрении системы интеллектуального моделирования в логистике с 2024 по 2026 год. Партнером почты станет резидент «Сколково», который занимается созданием оптимизационных платформ. Этот проект позволит почте автоматизировать операции и оптимизировать маршруты доставки.
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Используя искусственный интеллект, система прогнозирования определит поток почтовых отправлений и предложит оптимальные маршруты доставки. Первоначальные расчеты показывают, что это позволит сократить сроки доставки и уменьшить затраты на транспортировку, отметили в пресс-службе.
«Почта России» рассматривает цифровизацию как способ повышения качества услуг и улучшения клиентского сервиса. Проект фокусируется на стимулировании спроса на технологии искусственного интеллекта в целях повышения эффективности предприятий.