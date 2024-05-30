«Почта России» и «Сколково» подписали договор о цифровизации логистики

Используя искусственный интеллект, система прогнозирования определит поток почтовых отправлений и предложит оптимальные маршруты доставки. Первоначальные расчеты показывают, что это позволит сократить сроки доставки и уменьшить затраты на транспортировку, отметили в пресс-службе.

«Почта России» рассматривает цифровизацию как способ повышения качества услуг и улучшения клиентского сервиса. Проект фокусируется на стимулировании спроса на технологии искусственного интеллекта в целях повышения эффективности предприятий.