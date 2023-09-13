«Почта России» откроет подразделение в ОАЭ

По словам Михаила Волкова, ОАЭ показывают высокий рост обмена почтой с Россией, поэтому компания решает вопрос с открытием подразделения в Объединённых Арабских Эмиратах. «Мы, как логисты, идём за спросом, за клиентами», – отметил Волков, – «ведём переговоры с российскими и зарубежными компаниями, будем предоставлять все необходимые логистические решения».

Также компания рассматривает другие страны для открытия подразделения.

«Почта России» имеет филиал в Германии, в Берлине. Как рассказывает Михаил Волков, с Россией прекратили почтовое сообщение только шесть стран, но генеральный директор считает, что отношения восстановятся, поэтому подразделение в Германии не закрыли.