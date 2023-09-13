«Почта России» откроет подразделение в ОАЭ

«Почта России» откроет подразделение в ОАЭТакже компания рассматривает другие страны для открытия подразделения.
Генеральный директор компании «Почта России» Михаил Волков рассказал, что компания откроет свое подразделение в Объединённых Арабских Эмиратах.
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По словам Михаила Волкова, ОАЭ показывают высокий рост обмена почтой с Россией, поэтому компания решает вопрос с открытием подразделения в Объединённых Арабских Эмиратах. «Мы, как логисты, идём за спросом, за клиентами», – отметил Волков, – «ведём переговоры с российскими и зарубежными компаниями, будем предоставлять все необходимые логистические решения».
Также компания рассматривает другие страны для открытия подразделения.
«Почта России» имеет филиал в Германии, в Берлине. Как рассказывает Михаил Волков, с Россией прекратили почтовое сообщение только шесть стран, но генеральный директор считает, что отношения восстановятся, поэтому подразделение в Германии не закрыли.