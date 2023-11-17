"Почта России" попросила обложить налогом Ozon и Wildberries. Правительство против

Предложение об инфраструктурном сборе было частью стратегии повышения эффективности Почты России, представленной на совещании генеральным директором Михаилом Волковым.

Премьер-министр России отметил, что этот сбор в конечном итоге повлечет дополнительные расходы для покупателей.

Согласно источнику, в совещании присутствовали Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, главы Минэкономразвития и Минцифры, а также другие высокопоставленные чиновники. Результаты совещания подтвердил источник в правительстве, пишет РБК.