"Почта России" попросила обложить налогом Ozon и Wildberries. Правительство против

"Почта России" попросила обложить налогом Ozon и Wildberries. Правительство противПочему?
Премьер-министр России Михаил Мишустин отказался поддержать идею о введении инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Это решение было принято на совещании в правительстве, посвященном улучшению финансового состояния Почты России, пишет РБК ссылаясь на источник в Минцифры.
Предложение об инфраструктурном сборе было частью стратегии повышения эффективности Почты России, представленной на совещании генеральным директором Михаилом Волковым.
Премьер-министр России отметил, что этот сбор в конечном итоге повлечет дополнительные расходы для покупателей.
Согласно источнику, в совещании присутствовали Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, главы Минэкономразвития и Минцифры, а также другие высокопоставленные чиновники. Результаты совещания подтвердил источник в правительстве, пишет РБК.