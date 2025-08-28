Почта России ввела офлайн QR-коды для получения посылок

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение «Почта России» до последней версии. После этого в разделе получения отправлений можно создать персональный QR-код. При посещении отделения почты достаточно показать этот код сотруднику для сканирования.

Нововведение особенно актуально для жителей удалённых районов и территорий с нестабильным сетевым покрытием. Также функция упрощает процесс получения посылок для людей, которые могут забыть взять с собой паспорт — теперь документ не требуется.

Технология работает полностью в автономном режиме. QR-код формируется непосредственно в приложении и не зависит от качества интернет-соединения. Обновление уже доступно для пользователей мобильного приложения «Почта России» на платформах iOS и Android.