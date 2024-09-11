«Почта России» заменит Windows на отечественную ОС

Опубликовано 11 сентября 2024, 15:221 мин.
«Почта России» заменит Windows на отечественную ОС130 тысяч рабочих мест перейдут на российскую систему
«Почта России» начала процесс полного перехода с операционной системы Windows на отечественную ОС «Альт» от компании «Базальт СПО». Переход планируется завершить в течение трех лет, охватив 130 тысяч рабочих мест, включая почтовые отделения, логистические центры и административный персонал.
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В рамках программы уже проведено тестирование, и почти 2 тысячи компьютеров в отделениях работают на новой системе. Следующим шагом станет расширение внедрения «Альт» по всей стране.
Сотрудники «Почты России» будут обучены работе с новой ОС благодаря специально разработанным курсам, созданным «Базальт СПО». Обучение охватит как базовые, так и экспертные навыки.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков отметил, что проект уникален по своей сложности и географическому охвату. Он подчеркнул, что эта инициатива поможет снизить зависимость от иностранных технологий и поддержит развитие российского программного обеспечения.