«Почта России» заменит Windows на отечественную ОС

В рамках программы уже проведено тестирование, и почти 2 тысячи компьютеров в отделениях работают на новой системе. Следующим шагом станет расширение внедрения «Альт» по всей стране.

Сотрудники «Почты России» будут обучены работе с новой ОС благодаря специально разработанным курсам, созданным «Базальт СПО». Обучение охватит как базовые, так и экспертные навыки.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков отметил, что проект уникален по своей сложности и географическому охвату. Он подчеркнул, что эта инициатива поможет снизить зависимость от иностранных технологий и поддержит развитие российского программного обеспечения.