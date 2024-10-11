В России
Опубликовано 11 октября 2024, 22:25
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Почти 20% российских предприятий внедрили роботов в производство

Роботизация обрабатывающего сектора достигает среднемирового уровня
На конференции «AQ PRO Время решений», организованной компанией «Аквариус», было сообщено, что около 20% обрабатывающих производств в России уже внедрили промышленные роботы. Этот показатель соответствует среднемировым данным, где сейчас функционирует более 4 миллионов промышленных роботов. В России на каждые 10 тысяч работников приходится всего 19 роботов.
Почти 20% российских предприятий внедрили роботов в производство

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Эксперты подчеркивают необходимость повышения качества и надежности роботизированных систем, чтобы удовлетворить растущий спрос на автоматизацию. Директор Центра сопровождения нацпроекта «Производительность труда» и инвестиционной деятельности Минэкономразвития Иван Костин отметил, что на 10 тысячах российских предприятий существует потребность в качественных роботах.

Кроме того, эксперты акцентировали внимание на том, что роботизация должна основываться на производственной эффективности и экономических аспектах. Внедрение роботизированных решений, особенно в таких отраслях, как автопром, активно продолжается, а компании рассматривают автоматизацию как комплексный процесс, охватывающий поставку и обслуживание технологий самообслуживания.

Таким образом, российская роботизация стремится соответствовать международным стандартам и обеспечивать эффективность производственных процессов.