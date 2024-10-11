Почти 20% российских предприятий внедрили роботов в производство

Эксперты подчеркивают необходимость повышения качества и надежности роботизированных систем, чтобы удовлетворить растущий спрос на автоматизацию. Директор Центра сопровождения нацпроекта «Производительность труда» и инвестиционной деятельности Минэкономразвития Иван Костин отметил, что на 10 тысячах российских предприятий существует потребность в качественных роботах.

Кроме того, эксперты акцентировали внимание на том, что роботизация должна основываться на производственной эффективности и экономических аспектах. Внедрение роботизированных решений, особенно в таких отраслях, как автопром, активно продолжается, а компании рассматривают автоматизацию как комплексный процесс, охватывающий поставку и обслуживание технологий самообслуживания.

Таким образом, российская роботизация стремится соответствовать международным стандартам и обеспечивать эффективность производственных процессов.