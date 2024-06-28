Почти половина россиян оказалась знакома с технологией «дипфейк»

Социологи выяснили, что 47% россиян знакомы с понятием дипфейк: 20% уверенно знают, а 27% что-то слышали. Однако проблема в том, что многие ошибочно понимают суть технологии. Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы», отметил важность просветительской работы, так как дипфейки часто используются для психологического давления и информационной войны.

Половина опрошенных считает распространение дипфейков опасным из-за риска дезинформации и введения людей в заблуждение. Несмотря на то, что 54% респондентов поддерживают законодательное регулирование, для начала нужно разработать стратегию позитивного использования дипфейков.