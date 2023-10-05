В России
21:20, 05 октября 2023
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Почти все российские промышленные предприятия будут использовать ИИ

К 2030 году

Проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Технет" Владимир Нелюб рассказал, что к 2030 году почти все российские промышленные предприятия будут применять искусственный интеллект, пишет ТАСС.

Почти все российские промышленные предприятия будут использовать ИИ

© Ferra

Сейчас доля предприятий, использующих искусственный интеллект, составляет примерно 30%.

Чаще всего в таких компаниях технологии искусственного интеллекта востребованы для анализа данных и обработки естественного языка, в том числе через виртуальных помощников и чат-ботов. Использование ИИ в отрасли будет только расти. К 2030 году его будут применять почти 100% российских промышленных предприятий.

Владимир Нелюб
Проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Технет"

По мнению Владимира Нелюба, обрабатывающая промышленность является одной из наиболее перспективных отраслей для внедрения искусственного интеллекта, который дает возможность увеличить эффективность контроля наиболее сложных предприятий.

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