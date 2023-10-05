Почти все российские промышленные предприятия будут использовать ИИ

Почти все российские промышленные предприятия будут использовать ИИК 2030 году
Проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Технет" Владимир Нелюб рассказал, что к 2030 году почти все российские промышленные предприятия будут применять искусственный интеллект, пишет ТАСС.
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Сейчас доля предприятий, использующих искусственный интеллект, составляет примерно 30%.
Чаще всего в таких компаниях технологии искусственного интеллекта востребованы для анализа данных и обработки естественного языка, в том числе через виртуальных помощников и чат-ботов. Использование ИИ в отрасли будет только расти. К 2030 году его будут применять почти 100% российских промышленных предприятий.
По мнению Владимира Нелюба, обрабатывающая промышленность является одной из наиболее перспективных отраслей для внедрения искусственного интеллекта, который дает возможность увеличить эффективность контроля наиболее сложных предприятий.