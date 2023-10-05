Почти все российские промышленные предприятия будут использовать ИИ

Чаще всего в таких компаниях технологии искусственного интеллекта востребованы для анализа данных и обработки естественного языка, в том числе через виртуальных помощников и чат-ботов. Использование ИИ в отрасли будет только расти. К 2030 году его будут применять почти 100% российских промышленных предприятий.