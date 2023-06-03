Почту в России начнут доставлять в дронопорты

«Почта России» протестирует совместно с компанией «Русдронопорт» доставку почты до базовых наземных станций для беспилотников.

Дронопорты будут оснащены функциями почтоматов — у них будет посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений, доставляемых беспилотниками. Клиенты смогут пользоваться дронопортом как почтоматом, забирая оттуда посылки. Будут тестироваться два типа дронопортов — с тремя и восемью ячейками для посылок.

Каждая станция будет взломостойкой и закрытой. В ней будет работать система климат-контроля для оптимального температурного режима. Наружу будут вынесены лишь антенны усиления сигнала, видеокамеры и внешний блок метеостанции.

Дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на «последней миле», считает заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев. Госкомпания рассматривает их как важный элемент роботизации логистики и ее превращения в единый процесс